Adınıza sahte e-imza alınmış olabilir e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın

Sahte diploma ve sahte e imza kriziyle ilgili açıklama yapan BTK, vatandaşlara e devlet üzerinden 'e imza' kontrolü yapmalarını önerdi. Bunun için e devlete girip arama kısmına Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama yazın. Önünüze açılacak alandan yapacağınız sorulama ile adınıza sahte bir e - imza oluşturulmuş mu görebileceksiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgi verildi:

-"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

E-Devlet üzerinden e-imza kontrolü

BTK açıklamasında vatandaşların haberleri olmadan adlarına üretilmiş olabilecek e-imzaları sorgulamaları için bilgi de verildi. Bunun için E-Devlet hesabınıza gireceksiniz.

Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama

Arama butonuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazacaksınız.

En üstte yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu seçtiğinizde adınıza oluşturulmuş olan e-imzaları görebileceksiniz. Son günlerde ortaya çıkan sahte diploma ve e - imza krizi vakit ayırıp sorgulamanızı yapın.

