Adınıza sahte e-imza alınmış olabilir e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın

Sahte diploma ve sahte e imza kriziyle ilgili açıklama yapan BTK, vatandaşlara e devlet üzerinden 'e imza' kontrolü yapmalarını önerdi. Bunun için e devlete girip arama kısmına Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama yazın. Önünüze açılacak alandan yapacağınız sorulama ile adınıza sahte bir e - imza oluşturulmuş mu görebileceksiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgi verildi:
-"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

E-Devlet üzerinden e-imza kontrolü
BTK açıklamasında vatandaşların haberleri olmadan adlarına üretilmiş olabilecek e-imzaları sorgulamaları için bilgi de verildi. Bunun için E-Devlet hesabınıza gireceksiniz. 

Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama
Arama butonuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazacaksınız. 

Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama"

En üstte yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu seçtiğinizde adınıza oluşturulmuş olan e-imzaları görebileceksiniz.  Son günlerde ortaya çıkan sahte diploma ve e - imza krizi vakit ayırıp sorgulamanızı yapın. 

E-Devlete girmek için buraya tıklayın!

e devlet giriş ekranı

