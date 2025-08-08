BIST 10.969
DOLAR 40,69
EURO 47,43
ALTIN 4.428,18
HABER /  GÜNCEL

Ümraniye'deki millet bahçelerinde yangın alarmı

Ümraniye'deki millet bahçelerinde yangın alarmı

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki millet bahçelerinde konuşlandırılan acil müdahale araçları ve ekiplerle, olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat kesintisiz görev yürütüldüğünü bildirdi.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamada, oluşabilecek orman ve bahçe yangınlarına karşı tüm ekiplerle teyakkuza geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara erken müdahale etmek ve doğayı korumak amacıyla millet bahçelerine konuşlandırılan ekiplerin, olası her duruma karşı anında harekete geçebilecek şekilde organize edildiği kaydedildi.

Vatandaşların güvenliği sağlanırken, yeşil alanların da yangın tehdidine karşı sürekli korunduğu ifade edilen açıklamada, sigara izmariti, cam ve yanıcı maddelerin yere atılmaması, piknik alanlarında ateş yakılmaması ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da ölü bulunan üniversiteli Teslime'nin cenazesi Mersin'de defnedildi
Aydın'da ölü bulunan üniversiteli Teslime'nin cenazesi Mersin'de defnedildi
Hangi ülke ne dedi? İsrail'in "tam işgal" planına dünyadan tepkiler
Hangi ülke ne dedi? İsrail'in "tam işgal" planına dünyadan tepkiler
Muğla'da dehşet! Genç kadını vurup intihar etti
Muğla'da dehşet! Genç kadını vurup intihar etti
Mitsubishi Electric Türkiye'den kampanya: 9 bin lira indirim ve 12 taksit imkanı
Mitsubishi Electric Türkiye'den kampanya: 9 bin lira indirim ve 12 taksit imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Adınıza sahte e-imza alınmış olabilir e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın
Adınıza sahte e-imza alınmış olabilir e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama
BTK'dan sahte diploma açıklaması: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK'dan sahte diploma açıklaması: 44 sahte e-imza iptal edildi
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatları
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatları
BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti
BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan başını açan Berrin Sönmez'e: Bacağını da açacak mısın?
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan başını açan Berrin Sönmez'e: Bacağını da açacak mısın?