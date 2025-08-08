BIST 10.969
DOLAR 40,69
EURO 47,43
ALTIN 4.428,18
HABER /  GÜNCEL

Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi

Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şizofreni hastası olduğu belirtilen doktor, yatalak annesini evde 2 saat boyunca darbederek komalık etti. Bakıcının M.G.'yi şikayet etmesi üzerine cani evlat gözaltına alındı. Yaşlı kadın beyin kanaması geçirirken, olayla ilgili Denizli Valiliği’nden resmi açıklama yapıldı.

Abone ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darbederek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu, gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı kadın "Allah" diye feryat etti

Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Annesini daha önceden de defalarca darbettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

Cani evlattan şikayetçi oldu

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından M.G. gözaltına alındı.

Denizli Valiliği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yaptı:

Açıklamada, yaşlı kadının hareket kabiliyetinin olmadığı, yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek, "Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden mağdurun oğlu M.G. tarafından darp edildiği tespit edilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yanlış yoldan dön' mektubu
Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yanlış yoldan dön' mektubu
Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2'si polis 3 yaralı
Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2'si polis 3 yaralı
Behzat Ç.'nin yeni sezonunda Sinan Ateş cinayeti işlenecek
Behzat Ç.'nin yeni sezonunda Sinan Ateş cinayeti işlenecek
AFAD'dan Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin açıklama
AFAD'dan Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin açıklama
Global Yatırım Holding'den yılın ilk yarısında 1,3 milyar lirayı aşan net kar
Global Yatırım Holding'den yılın ilk yarısında 1,3 milyar lirayı aşan net kar
Ümraniye'deki millet bahçelerinde yangın alarmı
Ümraniye'deki millet bahçelerinde yangın alarmı
Aydın'da ölü bulunan üniversiteli Teslime'nin cenazesi Mersin'de defnedildi
Aydın'da ölü bulunan üniversiteli Teslime'nin cenazesi Mersin'de defnedildi
Hangi ülke ne dedi? İsrail'in "tam işgal" planına dünyadan tepkiler
Hangi ülke ne dedi? İsrail'in "tam işgal" planına dünyadan tepkiler
Muğla'da dehşet! Genç kadını vurup intihar etti
Muğla'da dehşet! Genç kadını vurup intihar etti
Mitsubishi Electric Türkiye'den kampanya: 9 bin lira indirim ve 12 taksit imkanı
Mitsubishi Electric Türkiye'den kampanya: 9 bin lira indirim ve 12 taksit imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Adınıza sahte e-imza alınmış olabilir e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın
Adınıza sahte e-imza alınmış olabilir e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın