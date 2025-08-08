Turkcell ödüle doymuyor o kategoride 14'üncü kez zirvede yer aldı

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, BT Haber tarafından gerçekleştirilen "Bilişim 500-İlk 500 Bilişim Şirketi" araştırmasında, "Türkiye Merkezli Üretici-Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, BT Haber tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen araştırmada önemli bir başarıya imza attı.

Müşteriyle buluşan her kanalda hem geleneksel hem de dijital hizmetler sunan Turkcell Global Bilgi, araştırmanın "Türkiye Merkezli Üretici-Çağrı Merkezi" kategorisinde 14'üncü kez zirvede yer aldı.

Araştırma, Türk bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini, genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı her yıl kamuoyuna sunuyor.

"15 binden fazla çalışanla hizmet veriyoruz"

Açıklamada, Grand Pera Emek Sineması'nda düzenlenen ödül törenindeki görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, sektörün dinamiklerini yansıtan bu prestijli organizasyonda 14. kez birincilik kürsüsünde yer almaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Müşterilerinin teknolojik çözüm ortağı olarak toplam 13 lokasyonda 15 binden fazla çalışanla müşteri deneyimini iyileştirmeye ve dijitalleştirmeye devam ettiklerini aktaran Tuğtağ, bu başarıda payı olan çalışma arkadaşlarına ve sektörde referans niteliği taşıyan bu araştırmayı kamuoyuyla paylaşan BT Haber ailesine teşekkür etti.

Giderek dijitalleşen yapılarıyla, müşteriye dokunan her kanalda markaların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik etiklerine değinen Tuğtağ, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen çeyrek asırlık sürede, müşterilerimize eşsiz deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, yapay zeka destekli ürünlerimiz ve teknolojik hizmetlerimizle çağrı merkezi olmanın çok ötesine geçip müşteri deneyiminde dijital dönüşümü başlattık. Her geçen gün dijitalleşen çağrı merkezi hizmetimizle, 12 farklı sektördeki 100'ün üzerinde kurumsal müşterimizin yanında oluyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de aynı kararlılık ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."