HABER /  GÜNCEL

Narin Güran davasında yeni gelişme! Cezaların onanması talebi

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi hala aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Dava ile ilgilili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

