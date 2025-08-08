Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!

Hyundai, küresel çapta yürüttüğü IONIQ Ormanı projesinin 10. yıl dönümünde 1 milyon ağaç dikme hedefine ulaştığını duyurdu. Çevreye olan bu önemli katkısını yapay zeka destekli "Ağaç Muhabirleri" kampanyasıyla taçlandıran marka, bu yaratıcı projesiyle 2025 Cannes Lions Ödülleri'nde iki Altın ve bir Gümüş Aslan kazandı. Bu başarı, şirketin iklim değişikliğiyle mücadelesindeki kararlılığını ve yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Abone ol

Hyundai Motor Grubu, biyolojik çeşitliliği koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını somut bir adımla bir kez daha gösterdi. Marka, küresel çapta yürüttüğü ve büyük ses getiren IONIQ Ormanı girişimiyle 1 milyon ağaç dikme hedefini başarıyla tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu proje, markanın yalnızca otomotiv sektöründe değil, çevre ve sürdürülebilirlik alanında da liderlik etme misyonunun bir parçası olarak görülüyor.

IONIQ Ormanı projesi, Hyundai tarafından tam 10 yıl önce başlatılan uzun soluklu bir çevre girişimidir. Projenin temel amacı, dünya genelinde ormanlık alanları artırarak biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak ve karbon salımını dengelemeye yardımcı olmaktır. Bu 10 yıllık süreçte dikilen 1 milyon ağaç, projenin ne denli büyük bir etki yarattığının en önemli kanıtı olarak öne çıkıyor.

Hyundai, IONIQ Ormanı projesinin bu önemli kilometre taşını kutlamak için teknolojiyi ve yaratıcılığı bir araya getiren "Ağaç Muhabirleri" (Tree Correspondents) adında yapay zeka destekli bir marka kampanyası başlattı. Bu kampanyada, dikilen ağaçlara mecazi bir "ses" verilerek orman koruma ve iklim eylemi için farkındalık yaratılması hedeflendi. Kampanya, doğanın korunması gerektiği mesajını doğrudan doğanın kendisinden, yani ağaçların dilinden aktararak dikkat çekici bir iletişim dili oluşturdu.