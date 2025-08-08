BIST 10.969
DOLAR 40,69
EURO 47,43
ALTIN 4.428,18
HABER /  GÜNCEL

e-Devlet'te 4 yeni hizmet! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

e-Devlet'te 4 yeni hizmet! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

e-Devlet (elektronik devlet) kapısı üzerinden sunulan dijital hizmetlere 4 yeni uygulama eklendi. İşte milyonlarla kişiyi ilgilendiren yeni hizmetler

Abone ol

e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı.

Vatandaşlar yeni hizmetlerle borç sorgulayabilecek, tarife karşılaştırması yapabilecek, coğrafi verilere erişebilecek ve güncel gıda kamuoyu duyurularını takip edebilecek.

Bu kapsamda, borç sorgulama özelliğiyle kullanıcılar, muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile yetkilisi olduğu ticari işletme veya şirketlere ait borçlarını sorgulayabilecek.

Tarife karşılaştırma

Tarife karşılaştırma hizmetiyle birlikte kullanıcılar, elektronik haberleşme işletmecilerinin bireysel abone alımına açık sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına ait tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak, kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilecek.

Kullanıcılar, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi veri metaverilerine erişebilecek, coğrafi veri servislerini görüntüleyebilecek ve Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi kapsamında erişim izni olan verilerden yararlanabilecek.

Son olarak, güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmetiyle birlikte tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin güncel gıda kamuoyu duyurularına da erişilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespit ettiği hileli ürünleri paylaşmak adına hazırlanan "Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları", e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Domuz eti veya başka yasaklı maddeler kullanıldığı belirlenen işletmelerin bilgilerine vatandaşlar doğrudan ulaşabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama
Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama
Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber
Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber
Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif
Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif
Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu
Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu
Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi
Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!
Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!
Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber
Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber
Narin Güran davasında yeni gelişme! Cezaların onanması talebi
Narin Güran davasında yeni gelişme! Cezaların onanması talebi
Burhanettin Duran "İşgalin hiçbir mazereti olamaz" dedi, dünyaya çağrı yaptı
Burhanettin Duran "İşgalin hiçbir mazereti olamaz" dedi, dünyaya çağrı yaptı
Turkcell ödüle doymuyor o kategoride 14'üncü kez zirvede yer aldı
Turkcell ödüle doymuyor o kategoride 14'üncü kez zirvede yer aldı