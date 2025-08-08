Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi

Diyarbakırlı şef Esra Türk, "Bu lezzetli deneyimle kültürler buluşuyor, kadınlar birlikte güçleniyor" temasıyla bir restoranda düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan kadın muhtarlara suşi yapmayı öğretti.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, suşi eğitimi etkinliğini kadın muhtarlar ve bazı kadınlarla yapmak istediğini söyledi.

Kadınlara bu lezzeti öğretmek istediğini anlatan Türk, şunları kaydetti:

"Güzel de oldu, eğlendik. Kadınlar suşinin tadını da beğendi. Bizim damak zevkimize biraz uygun olmayan bir tat ama denenmeyecek bir şey de değil. Onlar için de bir deneyim, tecrübe oldu."

Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahalle Muhtarı Dilek Dere de etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Dere, "Suşiyi ilk defa denedim. Bence çok lezzetliydi. 'Elimize sağlık.' diyelim. Şefimize ve işletme müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını kaydetti.

Demir, "Suşi yaptık. Tadı fena değildi." diye konuştu.