Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir." denildi.

Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu - Resim: 0

Ndidi hakkında

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya’nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

Futbola genç yaşta başlayan Ndidi, profesyonel kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Genk’te adım attı. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç yetenek, 2017 yılında Premier Lig ekibi Leicester City’ye transfer oldu.

Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu - Resim: 1

Wilfred Ndidi, Leicester City formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Orta sahada defansif görevleri üstlenen ve rakip ataklarını kesmedeki başarısıyla tanınan Ndidi, özellikle top kapma ve pas arası istatistiklerinde ligin en iyileri arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig tecrübesi, onun hem fiziksel gücünü hem de taktiksel zekâsını geliştirmesinde büyük rol oynadı.

Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu - Resim: 2

Nijerya Milli Takımı formasını da uzun süredir başarıyla terleten Ndidi, Afrika Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda ülkesini temsil etti.

Takımın orta sahadaki denge unsurlarından biri olan Ndidi, savunmadan hücuma geçişlerdeki rolüyle teknik direktörlerin güvenini kazandı.

Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu - Resim: 3

