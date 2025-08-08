Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı ibranim Kalın'dan sunum

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapıyor.

Abone ol

TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere hazır bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, güvenlik ve istihbarat açısından önemli konulara ilişkin bilgiler paylaşacak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Toplantının niteliği gereği kapalı bir oturumun yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bununla ilgili üyelerin oylarına müracaat edeceğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir adım olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Büyük bir fırsatın değerlendirilebilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte bir daha silahların, bir daha kavganın, bir daha çatışmanın konuşulmadığı; barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Komisyonun ilk toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla ben bir kere daha teşekkür ediyorum.

Her arkadaşımız burada fikirlerini fevkalade açık bir şekilde, son derece nezih bir üslupla dile getirdi. İlk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan bütün milletvekillerin ortak oylarıyla birlikte ittifakla almamız komisyonun başarısı bakımından önemlidir. Tabiri caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir. Bundan sonra hem müzakere bakımından hem burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulan bu ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim."

"Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerinde"

Komisyonun oluşması sürecine destek veren siyasi parti liderlerine ve komisyona katkı sunan herkese teşekkür eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz, görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız. Nihayetinde milleti temsil eden, şu salonda bulunanlar Türkiye'nin yüzde 98'ini oy olarak temsil eden bir gruptur. Dolayısıyla milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek bir hassasiyetle, rikkatle ve dikkatle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok açık ve çok sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak. Ama bunların hepsi, Türkiye'nin milli birliğinin, dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır. Ben bu vesileyle bu toplantının bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha çok büyük şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Her birimiz farkındayız ki inanın Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir. Burada ortaya çıkacak bir ortaklaşma, bir anlayış Türkiye'nin büyük kitlelerini memnun edecektir.

Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi İmralı'dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağıyla ilişkin Meclisin de süreci sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması ve bunları tabii ki Genel Kurula kararlarını almak üzere göndermesi. Dolayısıyla bu çerçevede ilk komisyon üyeleri dışında ilk dinleyeceğimiz, tabii ki bu süreci başından beri çok dikkatle yürüten, devlet adına bu adımları takip eden, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bundan sonra terörsüz döneme ilişkin güvenlik bakımından neler yapılabileceğini ciddi bir şekilde planlayan arkadaşlarımızdır."

Kurtulmuş, daha sonra toplantının usule uygun olarak tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için milletvekillerinin oylarına sundu.

Yapılan oylamanın ardından Kurtulmuş, "İttifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir." dedi.

Kurtulmuş, "Tam kapalılıktan kasıt şudur. Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacaktır. Yani komisyon üyeleri dahil hiç kimseye belli bir süre, 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Bu toplantıda konuşulan hiçbir konu, hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu, işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir." sözleriyle tam kapalılık ilkesine açıklık getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra toplantıya ara verdi.

Aranın ardından kapalı oturum şeklinde devam eden toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapıyor.