Bakan Kurum, Adıyaman'da konuştu: Deprem bölgesinde devlet çalıştı, millet kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl, sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Kurum, Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, depremin yaşandığı ilk günden bu yana afet bölgesinden bir an bile ayrılmadan yerinde hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Meydan Projesi alanında konut ve dükkanların tamamlandığını ve kısa sürede yerleşimin başlayacağını ifade eden Bakan Kurum, "O sözü tutarak Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projeleri’mizin ilk etabını hızlıca tamamladık ve açtık, kalan kısmı da bir an evvel bitirmek için canla başla çalışıyoruz. İnanıyorum ki, Adıyaman'ımızda ticaret buradan sorulacak. Tarih, kültür ve sanat burada kucaklaşacak. Adıyaman meydan ve ticaret merkezimiz sadece şehrimize değil tüm bölgemize katkı sunacak. Yediden yetmişe tüm Adıyaman’lıların hatıralarıyla dolu bu özel mekanda yeni hatıralar birikecek." şeklinde konuştu.

Kurum, Gölbaşı ilçesinde imar tescil işlemlerinin tamamlandığını ifade ederek, "İmar planlama ve imar uygulama çalışmalarını da yürütüyoruz. Bu kapsamda Gölbaşı’nda 450 hektarlık alanında imar planlama faaliyetlerimizi tamamlamıştık. Mülkiyet düzenlemesini içeren bu imar uygulamasında tescil işlemlerini de bitirdiğimizi duyurmak isterim. Buradaki vatandaşlarımız için yerinde dönüşüm hibe/kredi destek işlemlerimiz ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz"

Deprem bölgelerindeki kentlerin yeniden inşası için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Tek bir arzumuz var; 11 ilimiz yaralarını tamamen sarsın istiyoruz, her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz. Birer Anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz milletin mutluluğuna giden yoldur. Bu yolda tek gücümüz ise yine milletimizin güvenidir, annelerimizin duasıdır. Şunun altını kalın kalın çiziyorum. Bizim ardımızda bu güven, bizim yanımızda bu dualar varken karşımızda kimse duramaz. Bizim yanımızda ‘Allah sizden razı olsun’ diyen on binlerce Adıyamanlı, Hataylı, Maraşlı, Antepli kardeşim varken sırtımız yere gelmez."

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna vurgu yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Milletten kopuk, Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk olanlar da bu bağı asla ve asla anlamaz, anlayamaz. Deprem bölgesine gelmeyen, bir çivi çakmayan, afetzede kardeşimin elini tutmayanlar bu duyguyu bilemez, hissedemez. Bakın ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Farklı eleştiriler yapılabilir, farklı yorumlar olabilir ama tablo nettir. Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur."

Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu hazmedemeyen arkadaşlara diyoruz ki, Türkiye'nin bu gücünü ya kabulleneceksiniz, ya kabulleneceksiniz. Biz hiç kimsenin yürüdüğümüz bu güzel yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Çok yakında kavuşacağımız o güzel günü karartmasına izin vermeyeceğiz. Özet olarak; kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf ürettiğini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. O yüzden, bundan sonra söylenecek her kelime, söz israfı olacaktır, daha fazla söze gerek yoktur."

Programa Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve ilgililer katıldı.