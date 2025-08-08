Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı Sinanpaşa Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla, Ankara-İzmir arasının demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşmüş olacağını bildirdi.

Uraloğlu, inşası devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde yürütülen çalışmaları havadan inceledi.

Daha sonra Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Ankara-İzmir YHT Hattı şantiyesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Ankara ile İzmir'i birleştiren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin son durumunu yerinde görmek için şantiye ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Güzergah boyunca hem havadan hem de karadan gerçekleştirdikleri incelemelerle bu devasa projenin nabzını tuttuklarını ifade eden Uraloğlu, "Ulaşım, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır. Demir yolları da bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından birisidir. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demir yolu ağlarıyla donattık ve donatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'nin Asya'dan Avrupa'ya ve bütün coğrafyaya uzanan demir yolu ağlarıyla merkez yapıldığını vurguladı.

"11 milyon 500 bin insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak"

Uraloğlu, Türkiye'nin lojistik gücünü artırmaya, rekabetçiliğini ve verimliliğini yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Projemiz kapsamında, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe, Polatlı ile Ankara arasını da kattığımızda 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi, 3 saat 30 dakikaya düşmüş olacak. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan kesim bittiği için Polatlı'dan itibaren 505 kilometrelik İzmir'e kadar olan bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hattımız tamamlandığında Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11 milyon 500 bin insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak. Yine, etrafımızdaki illeri de buna ilave edebiliriz. "

"Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörülüyor"

Hızlı trenin, sağladığı konforun yanı sıra seyahat süresinde kara yoluna göre önemli kısalmalar ve avantajlar da sağlayacağını dile getiren Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan, 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan, 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu, Afyonkarahisar'ın termal turizmine, Uşak ve Manisa'nın tarım ve sanayi gücüne, İzmir'in limanları ve turizm potansiyeline yepyeni bir ivme kazandıracağız. Güzergah üzerindeki şehirlerimiz, adeta birer inci gibi bu çelik raylarla birbirine bağlanacak. Ticaret, turizm ve kültürel etkileşimde altın bir çağ yaşamaya başlayacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecek"

Uraloğlu, hızlı tren hattında Polatlı-Afyonkarahisar arasındaki toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Kazı ve dolgu işlerinde yüzde 90-95 seviyelerine gelindiğine değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Köprü-viyadük işlerinde de yüzde 90, altgeçit işlerinde yüzde 87, üstgeçit köprü işlerinde yüzde 90, menfez işlerinde yüzde 92 ve 6 bin 346 metrelik Bayat 1, Bayat 2, Köroğlu Tünellerinde ise yaklaşık yüzde 75'lik oranında ilerlemelere gerçekleştirdik. Hattımızın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı çalışmalarında ise yüzde 77'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'mız tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Afyonkarahisar'ın, Uşak'ın, Manisa'nın ve İzmir'in kalkınma destanı olacaktır. Bu hat, İzmir'in limanlarını, Ege'nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demir yolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecektir. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızın açılışını gerçekleştirdiğimizde de ülkemizin bir prestij projesini daha tamamlamanın gururunu beraberce yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürmüş olacağız."

"YHT'nin Afyonkarahisar kısmı 2027 yılında açılması bekleniyor"

Uraloğlu, projede zaman zaman bazı problemlerle karşılaşıldığını belirterek önlerindeki idari ve diğer engellerin tamamen ortadan kalktığını söyledi.

İşin bitirilmesine odaklandıklarını belirten Uraloğlu, "Hedefimiz, bütün inşaat çalışmalarını 2026 yılı sonunda Afyonkarahisar'a kadar bitirmektir. Bununla ilgili gerekli istişarelerde bulunduk. Test süreçlerini başlatıp, 2027 yılında burayı inşallah hizmete açmaktır. Devamını ise 2027 yılının sonuna kadar bitirmeyi tasarladık, planladık. Ona göre de çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.