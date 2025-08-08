BIST 10.995
İki ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyeti göstermeleri istendi.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

