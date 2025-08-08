Donald Trump: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanması planlanan tarihi anlaşma için liderler Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşması imzalamak üzere Beyaz Saray'a geldi. İki lider de ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'ın kapısında karşılandı.

TRUMP "BARIŞ SAĞLANDIĞINI" İLAN ETTİ

Üçlü görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerden Trump, Bakü ile Erivan arasında barış sağlandığını ve üçlü bir mutabakata imza atıldığını ilan etti.

TİCARİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLER BAŞLAYACAK, ZENGEZUR KORİDORU FAALİYETE GEÇECEK

Daha önce başarılamayanı başardıklarını ve uzun yıllardır süren çatışma sürecini sona erdirdiklerini belirten Trump, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkilerin başlayacağını, ayrıca Zengezur Koridoru'nun da faaliyete geçeceğini duyurdu.

"TAM 35 YIL BOYUNCA SAVAŞTILAR, ŞİMDİ DOST OLDULAR"

Trump, ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Tam 35 yıl boyunca savaştılar, şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar. Onları burada ağırlamak benim için onur. Uzun zamandır bunun olmasını bekliyoruz. Yıllardır acı çekiyorlar. Bu savaşın sonucunu görüyoruz. Biden denedi ama başaramadı. Şimdi bu anlaşma ile barışı getirmekte başarılı olduk. Oval Ofis'te imzaları attık. Ermenistan ve Azerbaycan bütün savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete dönüyorlar, bu iki adamla gurur duyuyorum. Artık daha sık görüşecekler.

"6 AYDA SAVAŞLARI BİTİRDİM"

Buna uluslararası barış ve refah için Trump rotası dendi. 6 ayda savaşları bitirdim. Ermenistan aynı zamanda ABD ile iş birliği yapacak. Üç ülkenin de ekonomik faydasına olacak bu anlaşmalar. Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli. Bu anlaşma ile Hindistan ve Pakistan'daki savaş gibi iki lideri bir araya getirdik. Öncesinde büyük savaşta olan iki lideri bir araya getirdik. Savaşları hiç sevmiyorum, insanların ölmesini istemiyorum. Hedefim dünyada barışın olması. İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdık. Yeniden deneyebilirler ancak yeni bir tesis kurmak zorunda kalacaklar."

ALİYEV: TRUMP, AZERBAYCAN'A 33 YILDIR UYGULANAN AMBARGOLARI KALDIRDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise basın toplantısındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu, Azerbaycan için tarihi bir gelişme. Bize büyük fırsat sunuyor ve büyük sorumluluk getiriyor. Son derece aktif iş birliğimiz olacak. Azerbaycan için çok büyük fırsatlar var. Geleceğe büyük bir iyimserlikle bakıyoruz. Başkan'a çok teşekkür ederim. Bugün, Azerbaycan'a 1992'den bu yana uygulanan kısıtlamaları kaldırdı. 33 yıl sonra bu kısıtlamalar kalktı. Bugün, hiç unutmayacağımız bir gün. Azerbaycan halkı bugünü asla unutmayacak.

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almalı

Trump, aylardır çatışmalara çözüm bulmak için çalışıyor. Bu yolda çok kayıp verdik ama Sayın Trump, ekibi ve dostumuz Witkoff sayesinde bu başarıya ulaştık. Onlar olmasaydı, sonsuza kadar devam edecek müzakerelerin içinde kalacaktık. Kafkasya'ya barışı Trump getirdi. Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almalı

Dünyayı bir araya getirecek bir yoldan bahsediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan olarak aynı anda bağımsızlığını ilan eden ülkeleriz, ancak o dönemde bile savaş halindeydik. Sadece savaşla, işgalle ve kan dökülmesiyle meşguldük. Bugün tarihi bir gün çünkü biz barışı inşa ediyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan cesur bir şekilde uzlaşacak. Artık tarihte yeni bir sayfa açacağız."

PAŞİNYAN: YENİ BİR TARİHİN TEMELİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi.

RESMEN İMZALANDI

Konuşmaların ardından Aliyev ile Paşinyan mutabakat zaptına imza attı. Trump da şahit olarak zapta imza koydu.

BEYAZ SARAY'DAN ANLAŞMAYA DAİR AÇIKLAMA: BARIŞ İÇİN BİR YOL HARİTASI

Beyaz Saray, bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın, "barış için bir yol haritası" olacağını belirtti. Telekonferans yoluyla basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, iki ülkenin ABD ile olan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin de derinleşeceğini ve yeni ikili anlaşmaların işbirliklerini artıracağını belirtti.

Kelly, "Anlaştıkları yol haritası, her iki ülkeye, Güney Kafkasya bölgesine ve ötesine fayda sağlayacak işbirliğine dayalı bir gelecek inşa edecek. Barışa giden bu yolu kesinleştirerek, Güney Kafkasya bölgesinin ticaret, transit ve enerji alanlarındaki büyük potansiyelini ortaya çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.