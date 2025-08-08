İsrail, Suriye İçişleri Bakanlığı karargahını vurdu!

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Suriye İçişleri Bakanlığı karargahına saldırı düzenledi. Suriye hava sahasında İsrail'e ait çok sayıda Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) uçmaya devam ettiği bildirildi.

Abone ol

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra bölgesine bağlı Selam ilçesinde bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı'na ait bir karargaha İHA'larla saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, saat 20.06'da, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Kuneytra'ya bağlı Selam ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı bir karargahı hedef aldı.

Maddi hasara neden olan saldırıda, can kaybı olmadı.

İSRAİL'E AİT SİHA'LAR SURİYE SEMALARINDA UÇUŞA DEVAM EDİYOR

Saldırıya ilişkin şu ana kadar Şam yönetimi veya İsrail tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait SİHA'lar Suriye semalarında uçuş yapmaya devam ediyor.