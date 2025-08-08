Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3. toplantısı için tarih verildi!

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

KURTULMUŞ: KOMİSYONUMUZA TARİHİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. Bu sürece destek veren bütün siyasi partilere ve emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü komisyonun üzerindedir." dedi.

KAPALI OTURUM KARARI

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantıda oy birliğiyle 'tam kapalılık ilkesi' kararı alındı. Buna göre, konuşmalar tutanak altına alınacak, ancak '10 yıl süreyle' kamuoyuyla paylaşılmayacak. Toplantı, söz konusu kararın ardından basına kapalı olarak devam etti.

BAKANLAR YERLİKAYA VE GÜLER İLE MİT BAŞKANI KALIN'DAN SUNUM

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine bir sunum yaptı.

KURTULMUŞ, İYİ PARTİ İLE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlaması için üye sayısının 51'e ulaşması gerekiyor. Ancak İyi Parti'nin komisyona üye vermeme kararı alması nedeniyle sayı henüz tamamlanamadı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, eksik üyelerin tamamlanması ve komisyonun faaliyete geçmesi amacıyla İYİ Parti ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Görüşmenin, komisyonun işleyişi ve hedefleri üzerine yoğunlaşması bekleniyor.

3. TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

