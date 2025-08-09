HSK’dan yetki kararnamesi: Görev ve yetkiler yeniden düzenlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli Yargı 1. ve 2. Bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerini belirleyen yeni yetki kararnamesini yayımladı. Görev yerleri ve yargılama yetkilerinde değişiklik yapılan hâkimler, itiraz için 18 Ağustos’a kadar süreye sahip.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli Yargı 1. ve 2. Bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerine ilişkin kararını resmi internet sitesinden duyurdu. 8 Ağustos 2025 tarihli kararnamede, belirlenen bölgelerde görev yapan hâkimlerin yetkileri ve görev tanımları güncellenerek yeniden düzenlendi.

HSK, karar kapsamında çok sayıda hâkimin görev yerleri ve yargılama yetkilerinde değişiklikler yaptı. Karar metni ve detaylı listeler HSK’nın resmi internet sitesinde yayımlanırken, kararın uygulanması öncesinde itiraz süreci de başlatıldı. Görev yerleri değişen veya yetkileri yeniden belirlenen hâkimlerin, itirazlarını iletebilmeleri için 18 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. HSK’nın bu düzenlemesi, adli yargıdaki işleyişin etkinliğini artırmayı hedefliyor.