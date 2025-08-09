BIST 10.973
Bankalarda yeni dönem başlıyor, artık zorunlu olacak! ATM detayı

MASAK'ın yayımladığı mevzuat ve BDDK tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme getirildi. Buna göre, belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyenler, şubeden beyan üzerine işlem yapabilecek. Görüşe açılan tebliğinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

BDDK ve Masak'ın kararları doğrultusunda ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme getirlidi. Birçok banka, iç denetim birimlerinin ve Uyum Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda, ATM’lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma limitlerini düşürdüğünü açıkladı.

Daha öncesinde ATM'den 250 bin lira olan günlük para yatırma limiti 180 bin lira olarak düzenlendi. ATM'lerden kartsız olarak yapılan para yatırma işlemlerinde de günlük üst limit, 180 bin TL'den 100 bin TL'ye indirildi. Bu düzenleme, özellikle üçüncü şahıslar adına yapılan yüksek tutarlı yatırımları sınırlandırmak amacıyla getirildi.

Bu tutarın üzerinde para yatırmak isteyen vatandaşlar ise şubeye yönlendirilecek, işlemler şube personeli gözetimi altında yapılacak.

MASAK, EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek için Genel Tebliği Taslağı hazırladığını duyurmuştu.

Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek.

Görüşe açılan tebliğinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

