Trump 'çok popüler bir yerde olacak' demişti, yeri de belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirlmesi için Rus lider Putin'le görüşeceğini duyuran Trump, görüşmenin 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu. İki lider, 15 Ağustos 2025 tarihinde ABD'nin aAlaska eyaletinde bir araya gelecek.

Çok popüler bir yerde görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen görüşmesi, önümüzdeki Cuma günü, 15 Ağustos 2025'te, Alaska Eyaleti'nde gerçekleşecek. Ayrıntılar yakında açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması töreninde konuşan Trump, şunları söyledi: "Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz. Görüşmenin nerede olacağını daha sonra açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

