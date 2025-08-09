Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana sıcakçatışmaların yaşandığı Sudan’da, ordu idaresindeki Port Sudan’daki yönetimden yeni iddialargeldi. Açıklamada, ülkenin batısındaki Nyala Havalimanı’nda “yabancı bir uçağın düşürüldüğü” öne sürüldü. Fakat iddiları destekleyen herhangi bir kanıt olmaması yüzünden siyolay siyasitartışmaya dönüştü.

Şimdiye kadar Port Sudan yönetimi, olayın gerçekleştiğini belgeleyen herhangi bir fotoğraf veyavideo paylaşmadı ya da iddia edilen uçağın enkazını göstermezken, uluslararası uçuş izlemeplatformları, belirtilen tarihte Nyala hava sahasında olağan dışı bir hava trafiği kaydetmedi. Yerelgözlemciler ise havalimanının günlük operasyonlarına normal şekilde devam ettiğini belirtti. Bu da uçak düşürme iddiları ile çelişiyor.

BAE’den Resmî yalanlama

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkesinin olayla hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi. Hızlı Destek Kuvvetleri de yaptığı resmî açıklamada, “Nyala Havalimanı’nın herhangi bir hava saldırısına uğramadığını” belirterek Port Sudan yönetiminin açıklamasını “ordunun kontrolündeki bölgelerde yaşanan krizler ve ihlallerden dikkati başka yöne çekmeye yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası” olarak nitelendirdi.

Siyasi ve askerî bağlam

Bu tür iddialar ilk kez ortaya atılmıyor. Mevcut yönetimi sık sık rakiplerini dış güçlerindesteklediğini öne sürüyor. Gözlemciler bunu, iç krizi dışa ihraç etme ve suçu yabancı taraflarayükleme çabası olarak görüyor. Bu eğilim, savaşın başından bu yana ordunun askerî veya siyasîbaskı altında olduğu dönemlerde benzer suçlamalarla kendini gösterdi.

Uluslararası tepkiler

Şu ana kadar hiçbir uluslararası kuruluş veya BM gözlem misyonu bu iddiayı doğrulamadı. Haberi aktaran uluslararası medya kuruluşları ise, bağımsız kanıt ve tanık eksikliğine dikkatçekerek temkinli davranıyor. Bilinen askerî standartlara göre, sivil havalimanına yakın veya yerleşim bölgesinde bir uçağın düşürülmesi durumunda — etrafa saçılmış enkaz parçaları vegörgü tanıklarının ifadeleri gibi — sahada net izler bulunur. Bu olayda ise ne bağımsız tanık ne de sahadan görüntülerin bulunmaması, iddianın kesin bir gerçek olarak kabul edilmesinizorlaştırıyor.

Bağımsız belgelemenin olmaması ve taraflar arasındaki karşılıklı suçlamaların geçmişi gözönünde bulundurulduğunda, Nyala’da uçak düşürüldüğüne dair iddialar ciddi şüphelerlekarşılanıyor. Analistler, sahada kanıt olmaksızın bu tür iddiaların sürdürülmesinin resmîsöylemin güvenilirliğini zedeleyebileceği ve bazı tarafların krizlerini içte çözmek yerine dışataşımaya çalıştığı izlenimini güçlendirebileceği görüşünde.