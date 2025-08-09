BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 9-18 Ağustos tarihlerinde e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre başvurular 9 Ağustos’ta başlayacak.

Açıklamaya göre, alımlar destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak. Adaylar, 9-18 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı” portalı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvurmak isteyenler, pozisyonlara ilişkin detaylı bilgi ve gerekli belgeler için Resmi Gazete’de yayımlanan ilana başvurabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ dostu için destek istedi
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ dostu için destek istedi
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu
Trump 'çok popüler bir yerde olacak' demişti, yeri de belli oldu!
Trump 'çok popüler bir yerde olacak' demişti, yeri de belli oldu!