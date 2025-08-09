Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 9-18 Ağustos tarihlerinde e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre başvurular 9 Ağustos’ta başlayacak.

Açıklamaya göre, alımlar destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak. Adaylar, 9-18 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı” portalı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvurmak isteyenler, pozisyonlara ilişkin detaylı bilgi ve gerekli belgeler için Resmi Gazete’de yayımlanan ilana başvurabilecek.