Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.Abone ol
Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç yoğunluğu oluştu.