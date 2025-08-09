BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama

Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Abone ol

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 0

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.

Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 1

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 2

Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu
Trump 'çok popüler bir yerde olacak' demişti, yeri de belli oldu!
Trump 'çok popüler bir yerde olacak' demişti, yeri de belli oldu!
HSK’dan yetki kararnamesi: Görev ve yetkiler yeniden düzenlendi
HSK’dan yetki kararnamesi: Görev ve yetkiler yeniden düzenlendi
Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye'den ilk yorum geldi!
Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye'den ilk yorum geldi!
Bankalarda yeni dönem başlıyor, artık zorunlu olacak! ATM detayı
Bankalarda yeni dönem başlıyor, artık zorunlu olacak! ATM detayı
FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!
FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!