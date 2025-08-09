Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.