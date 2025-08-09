BIST 10.973
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde "tasarlayarak adam öldürmek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri bu kapsamda, 1 Ocak 2017'den bu yana aranan ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 79 yaşındaki organize suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu'nu düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Çillioğlu, cezaevine gönderildi.

