BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu?

Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu?

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Abone ol

Trendyol Süper Ligi’nde ilk maç tamamlandı. Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın 2 penaltı golü ve Eren Elmalı’nın tek golü ile galibiyete koştu.

Maçın hemen ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, penaltı pozisyonları ve VAR performansına değinirken, Süper Lig yetkililerine de seslendi. İşte açıklamaları…

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın birinci penaltısında pozisyon net penaltı, ikincisine de kural penaltı diyor. VAR hakeminin genel performansını beğendim, müdahaleler yanlış değildi.’’ dedi.

Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu? - Resim: 0

"Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor"

Rıdvan Dilmen, "Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum." İfadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu? - Resim: 1

Dilmen, "Aslında maçlar 90 dakika oynanır ama hem dün Beşiktaş hem de bugün Galatasaray 45 dakika oynadı. İnsanlar, ilk yarıda farklı skor olunca ikinci yarı bunun artacağını düşünür ama öndeki takım sonraki haftayı düşünmeye başlar." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi
Foto Galeri Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ dostu için destek istedi
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ dostu için destek istedi
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu