Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Fenerbahçe cephesinden hakem yönetimine yönelik sert açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılar ise bu eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Galatasaray, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Maçın ardından hakem kararları daha ilk haftadan tartışmaya açıldı.
Karşılaşma bittikten sonra resmi hesabından açıklama yayınlayan Fenerbahçe, ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte sarı lacivertlilerin açıklaması…
‘‘Kamuoyuna Açıklama, Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.
"Aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu görüyoruz"
Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.