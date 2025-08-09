BIST 10.973
Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Fenerbahçe cephesinden hakem yönetimine yönelik sert açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılar ise bu eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi - Resim: 1

Galatasaray, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Maçın ardından hakem kararları daha ilk haftadan tartışmaya açıldı. 

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi - Resim: 2

Karşılaşma bittikten sonra resmi hesabından açıklama yayınlayan Fenerbahçe, ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte sarı lacivertlilerin açıklaması…

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi - Resim: 3

‘‘Kamuoyuna Açıklama, Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. 

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi - Resim: 4

"Aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu görüyoruz"

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

