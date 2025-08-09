"Tatilin ayaklı Google'ı" Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor

"Tatilin ayaklı Google'ı" Alper Tekbaş, turizmi değerlendirdi. Türkiye'nin turizmde her geçen gün kan kaybettiğini savunan Tekbaş, bu duruma yüksek fiyatlandırmanın sebep olduğunu ifade ederek uyarılarda bulundu.

Abone ol

Tekbaş, "Yaz ayları; tatilcilerin ve tatilin, tatil ücretlerinin, hayal kırıklıklarının, memnuniyetlerinin en çok konuşulduğu, paylaşıldığı zaman dilimleri. Ülkemiz turizmi ve ülkemiz coğrafyası tatilin cenneti. Bunu dünyada kabul etmeyen yok. Lakin bu kadar eşsiz doğal güzelliklere, tarihi- kültürel miraslara, eşsiz koylara, plajlara sahip olan Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor." dedi.

Tekbaş, Türkiye'nin turizmde kan kaybetmesindeki sebebin ise "yüksek fiyatlandırma" olduğunu söyledi.

Tekbaş, "Zincirleme trafik kazaları gibi düşünün. İşte yaz aylarında diyoruz. Plajlara gittik kazıklandık. Otele gittik çok yüksek fiyat. Türkiye'ye geleceğimize yurt dışına gidelim. Evet. Misafirperver geleneğimizle bizi farklı kılan özelliklerimizi, 'para ver, ver' ile ne yazık ki kaybettirmeye çalışıyoruz. Yapmayın!" dedi.

"Servis, hizmet, fiyat dengemizde adaletli olalım"

Tekbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitch fiyatları, otel fiyatları, restoran fiyatları... Evet anlıyoruz mal sahiplerinin yüksek kiralama talepleri, ödenilen yüksek kira maliyetleri... Bunu tatilcilerden çıkarmayın. Servis, hizmet, fiyat dengemizde adaletli olalım. Neyi hakediyorsak ve tatilci neyi hakediyorsa onu en iyi fiyatlandırmayla yapalım ki her geçen gün üzülüyoruz."

Tekbaş, ülkemize gelen gurbetçilerin "İspanya'ya Mısır'a gittik fiyatlara baktık Türkiye çok pahalı." dediğini aktardı.

Tekbaş, "Kaçırmayalım tatilcileri. Yerli turist. 'Yunanistan'a giderim orada balığımı yerim. Orada bir sahilde balık restoranında otururum. Ödediğim rakam bu. Burada kazıklanmam.' Canımızı acıtıyor. İçimizi kanatıyor." diye konuştu.

Tekbaş, "Böyle bir deniz hiçbir yerde yok. Deniz sıcaklığı ve güzelliği hiçbir yerde yok. İster Maldivler'e gidin, ister Uzak Doğu'ya gidin, İster Bali'ye ve Tayland'a... Evet sosyal medyada gördüğünüz o güzel görseller, videolar... Ama gelin bir de Türkiye'nin herhangi bir yerinde denize girin. Burada da şu ortaya çıkıyor. Denizimizi, doğamızı, ormanımızı koruyacağız. Başka bir Türkiye yok. Bu ülkenin en önemli zeytindalı, barışı, dini, dili, ırkı gözetmeksizin en güzel sofraların Türk misafirperverliğiyle kurulduğu ülkedeyiz." ifadelerini kullandı.