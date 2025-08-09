Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası

Vodafone, seçili tarifelerle Vodafone'a numara taşıma veya yeni hat satın alma yoluyla gelen bireysel faturalı müşterilere özel "İlk Faturan Bizden" kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ilgili kampanyayı bağımsız karşılaştırma şirketi umlaut tarafından İstanbul'un ve Türkiye'nin en güvenilir ve iyi performans gösteren mobil operatörü seçilme başarısını kutlamak amacıyla hayata geçirdi.

Ay sonuna kadar sürecek İlk Faturan Bizden kampanyası kapsamında, yeni gelen müşterilerin ilk fatura dönemindeki tarife ücreti Vodafone tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, altyapılarını en yeni teknolojilerle geliştirdiklerini ve müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettiklerini aktardı.

Yıllar süren istikrarlı yatırımlarının bir sonucu olarak, umlaut'un performans değerlendirmesinde önemli bir başarı gösterdiklerini hatırlatan Şahin, "Bu başarımızı birlikte kutlamak için Vodafone'a yeni gelen müşterilerimize özel olarak ilk fatura dönemindeki tarife ücretini biz karşılıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Vodafone'un hizmet kalitesini tarife ücreti ödemeden deneyimlemesine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone, Avrupa'nın bağımsız karşılaştırma kuruluşu umlaut tarafından geçen ay yapılan mobil şebeke testlerinde sesli arama ve internet servislerine (web tarama, video izleme, oyun vb.) ait birçok farklı teknik kriterden oluşan toplam skorda en yüksek değeri alarak Türkiye geneli ve İstanbul'da en iyi performans gösteren mobil şebeke seçilmişti.