BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tatlıses ailesinden korkutan haber! Küçük Emir hastanelik oldu...

Tatlıses ailesinden korkutan haber! Küçük Emir hastanelik oldu...

2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılının ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Şimdi ise çift, sosyal medya paylaşımlarında oğulları Emir'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Serum tedavisi gören minik Emir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Abone ol

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süreli birlikteliğini Yasemin Şefkatli ile evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerine kavuşmuş, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını vermişti.

"EMİRİKOM BİRAZ RAHATSIZLANDI"

Mutlu aile tablosuyla sık sık sosyal medyada yer alan çift, bu kez paylaşımlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımda tekerlekli sandalyede, serum takılı şekilde görülen küçük Emir için "Emirikom biraz rahatsızlandı" notunu düştü.

Tatlıses ailesinden korkutan haber! Küçük Emir hastanelik oldu... - Resim: 0

İDO TATLISES DE PAYLAŞTI

Eşinin paylaşımına ek olarak İdo Tatlıses de oğlunun hastane görüntülerini paylaştı. Serum tedavisi gören minik Emir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da feci kaza: Bir ölü, üç yaralı
Erzincan'da feci kaza: Bir ölü, üç yaralı
AK Partili Yayman’dan “Terörsüz Türkiye” değerlendirmesi: Pazarlık yok
AK Partili Yayman’dan “Terörsüz Türkiye” değerlendirmesi: Pazarlık yok
Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor
Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti! Cem Kurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti! Cem Kurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
Balıkesir'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Balıkesir'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Yargıtay'dan emsal karar! Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenecek
Yargıtay'dan emsal karar! Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenecek
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
TİHEK'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin açıklama
TİHEK'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK hizmetlerine e-Devlet'ten erişime ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK hizmetlerine e-Devlet'ten erişime ilişkin açıklama
İstanbul'da markette taciz iddiası! Şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da markette taciz iddiası! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!
Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!
Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası
Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası