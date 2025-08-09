BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

AK Partili Yayman’dan “Terörsüz Türkiye” değerlendirmesi: Pazarlık yok

AK Partili Yayman’dan “Terörsüz Türkiye” değerlendirmesi: Pazarlık yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Terörsüz Türkiye” meselesinin Partiler üstü bir konu olduğunu, gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu süreçte asla bir ‘al–ver’ süreci yoktur.” dedi.

Abone ol

Yayman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle şehit yakınları ve gazilere hitaben kaleme aldığı mektubu değerlendirdi.

Yayman, Başkan Erdoğan'ın mektubunda, terörle mücadele sürecinin hiçbir aşamasında "pazarlık, müzakere, taviz, gizli ya da kirli girişimlere" yer verilmediğini vurguladığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın mektubundan,

"Şehitlerimizin aziz ruhlarını rencide edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedefimize ulaştığımızda, bin yıllık kardeşliğimiz yeni bir merhaleye taşınacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza dek sökülüp atılacaktır"

ifadelerini aktaran Yayman, bu kararlılığın Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

"Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Yayman, "TBMM'de kurulan komisyon, bu kutlu yolda önemli bir eşiğin aşıldığını göstermektedir. Cumhur İttifakı olarak teröre geçit vermeyen, evlatlarımızın huzur ve güven içinde büyüdüğü, birlik ve kardeşliğin ebediyen baki kaldığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sürecin bir "devlet politikası" olduğuna dikkati çeken Yayman, "Partiler üstü olan bu mesele gündelik siyasete alet edilmemelidir. Asla bir 'al–ver' süreci yoktur.

Şehitlerimizin ruhunu incitecek tek bir adıma dahi izin verilmeyecektir. Amacımız, Türkiye Yüzyılı'na yakışan kardeşlik ve birlik siyasetini hakim kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Komisyon çalışmalarının pozitif bir iklimde devam ettiğini belirten Yayman, TBMM'de yaşanan uzlaşmanın Türkiye'nin yakaladığı ortak aklın ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor
Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti! Cem Kurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti! Cem Kurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
Balıkesir'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Balıkesir'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Yargıtay'dan emsal karar! Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenecek
Yargıtay'dan emsal karar! Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenecek
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
TİHEK'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin açıklama
TİHEK'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK hizmetlerine e-Devlet'ten erişime ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK hizmetlerine e-Devlet'ten erişime ilişkin açıklama
İstanbul'da markette taciz iddiası! Şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da markette taciz iddiası! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!
Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!
Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası
Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası
Köln, Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Köln, Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü