Hukuk fakültesi giriş barajı 125 bine geriledi

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS hukuk fakültesi giriş barajının Danıştay kararı sonrası 125 bin olarak belirlendiğini açıkladı. Tercihler 13 Ağustos’a kadar güncellenebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajının 125 bin olarak belirlendiğini duyurdu. Bu karar, Danıştay 8. Dairesi'nin, daha önce belirlenen 100 bin barajına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından alındı.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının “2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır."

Özvar, tercih sürecinin 13 Ağustos'a kadar devam edeceğini hatırlatarak, daha önce tercih yapan adayların listelerini yeniden düzenleyebileceğini ve herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmayacağını belirtti.

Paylaşımında, "Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer veren Özvar, adayların güncellenen baraj sıralamasına göre tercihlerini yapabileceklerini duyurdu.

