Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır." dedi. "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız" diyen Fidan, İsrail'e karşı sadece devletlerin değil, STK'ların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye-Mısır ilişkileri çok ileri noktalara gitmiştir. Bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve sorunlara ilişkin beraber çözüm bulmada ilerleme kaydettik.

İlişkilerimizin kurumsal yapısını ilerletmek için çaba içerisindeyiz. Mısır ile ticaret hacmimiz 2024'te 9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bugünkü görüşmelerde Gazze de gündemdeydi. Mevkidaşımla atılabilecek adımları ele aldık. Mısır'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılaşıyoruz ancak tüm bu girişimlere karşı İsrail, ateşkes görüşmelerini sabote etmektedir.

"İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz"

Son dönemde Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısındaki artış uluslararası toplum nezdinde oluşturduğumuz farkındalığın bir sonucudur. Gazzelilerin hakkını savunmak için çalışmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır.

İslam Dünyası olarak dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in soykırım politikalarına karşı toplantıya çağırmaya karar verdik. Filistin, Filistinlilerindir. Onları her türlü topraklarından çıkarma çabası başarısız olacaktır, yok hükmündedir. Türkiye ve Mısır olarak, Gazze'nin yanındayız. Filistinli kardeşlerimize yardım götürülmesi için Mısırlı kardeşlerimizle görüşmeye devam edeceğiz.

"Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"

Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli."

Ayrıntılar gelecek...