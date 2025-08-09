BIST 10.973
Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 2 milyona çıkacak! Bakan Uraloğlu inşaatı inceledi

Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 2 milyona çıkacak! Bakan Uraloğlu inşaatı inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binası inşaatını inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, gazetecilere, yıllık ortalama 700 bin yolcu kapasitesi olan havalimanının, yolcu kapasitesinin yaklaşık 3 kart artırılacağını söyledi.

Terminalde ilk etabın ekim ayında hizmete gireceğini bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda yıllık 700 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyona çıkarmış olacağız. Bankoları, pasaport kontrol alanları gibi bütün kapalı alanları biz genişletmiş ve uzun vadede ihtiyacı görmüş olacağız. Pist tarafında da bir taksi yolu yaparak uçakların bir an önce piste ulaşıp havalanması, inen uçakların da en kısa yoldan yine terminale yanaşma imkanlarını sağlamış olacağız. Terminal binasında Nevşehir taşı kullanıyoruz. İç dekorasyonda da bölgenin birçok figürünü değerlendirmiş olacağız. Gelen turistler, havalimanına ilk ayak bastığında Nevşehir'in ve Kapadokya'nın görselleriyle, değerleriyle karşılaşmış olacak."

Uraloğlu, alanda çalışan işçilerle fotoğraf çektirdikten sonra Nevşehir Valiliği'ne geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, Vali Ali Fidan ve protokol üyeleri ile görüştü.

