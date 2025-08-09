BIST 10.973
Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti.

Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 0

