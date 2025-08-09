BIST 10.973
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Son günlerin tartışma konularından biri 'Türkiyeli' kavramı oldu. Kullanılan ifade üzerinden birçok tartışma yaşanırken, MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. 'Türkiyeli' ifadesinin tarihe karıştığını aktaran Yıldız, "1938’de 'Türk'e dönüşerek tarihe karışmıştır" dedi.

Son zamanlarda bazı isimlerin ifade ettiği 'Türkiyeli' kavramı beraberinde tartışmaları da getirdi. Konu üzerinden sosyal medya başta olmak üzere birçok tartışma yaşanırken, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Feti Yıldız şu ifadelere yer verdi:

"'Türkiyeli' kelimesi ilk kez 'tebâ' yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de 'Türk'e dönüşerek tarihe karışmıştır.

Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir . Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir"

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı - Resim: 0

