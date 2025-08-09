Bakan Yerlikaya'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "Bu komisyon 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar sadece bugünün değil, yarınların da umudunu yeşertecek, çocuklarımızın huzurlu büyüdüğü, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.

Denizli programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yerlikaya, partililere hitap etti.

Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin vesayet düzenine karşı milletin dirilişi, suskun Anadolu'nun, ötelenmiş mahallelerin, unutulmuş sokakların ayağa kalkışı olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığını, Türkiye'nin söz söyleyen, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini, artık kimseye muhtaç olmayan, kendi semalarını kendi imkanlarıyla koruyan bir ülke olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Şükürler olsun bugün istiklaline ve istikbaline güvenle bakan bir Türkiye var. Bugün yollarımızda TOOG var, semalarımızda GÖKBEY helikopterlerimiz, ATAK'ımız, HÜRKUŞ'umuz, HÜRJET'imiz var. Düşmanlarımızın rüyasını şimdiden kabusa çeviren KAAN'ımız da yolda. Bunlar yerli ve milli seferberliğimizin eserleridir." diye konuştu.

Yerlikaya, Denizli'ye bugüne kadar 117 milyar lira yatırım yapıldığını, bunların devam ettiğini bildirerek, yeni il emniyet müdürlüğü hizmet binasının inşa edileceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedefini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı güçlünün değil, haklının yüzyılı olacaktır. Türkiye Yüzyılı hakikatlerin hakkaniyetle takdir gördüğü, huzur ve güvenin hüküm sürdüğü bir yüzyıl olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda terörle mücadeleden asayiş olaylarına, organize suçlardan uyuşturucuyla mücadeleye, siber suçlardan göç yönetimine kadar her alanda kararlı şekilde mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye, kararlı duruşun adı olmuştur"

Bakan Yerlikaya, hiçbir zaman birlik ve bağımsızlıktan taviz vermediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken kim varsa güçlü irademiz karşısında yıkılıp gitti. Bu gücümüzden korkanlar, 40 yılı aşkın süreden beri terör belasını üzerimize saldılar. Kendilerinin başaramadığını, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışarak yapmaya çalıştılar ama yine başaramadılar. Ve asla başaramayacaklar.

Terörün her türlüsüne karşı milletçe yürüttüğümüz mücadele, bugün bütün şer odaklarını hizaya getirmiştir. Bugün terörsüz bir Türkiye yolunda tarihi eşiğe girdik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye', kararlı duruşun adı olmuştur."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun dün ikinci toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatan Yerlikaya, "Bu komisyon 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar sadece bugünün değil, yarınların da umudunu yeşertecek, çocuklarımızın huzurlu büyüdüğü, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin kolay verilmediğine dikkati çekerek, "Bugün terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak burada fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, makamları ali olsun. Biz onların emanetine her daim sahip çıktık, çıkmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Uğruna can verdikleri bu aziz toprakları terörden arındırmış bir gelecekte buluşturmakta kararlıyız." diye konuştu.

Suç oranları azaldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, güçlü devlet olmanın birinci şartının huzur ve güvenlik olduğunu belirterek, görevdeki kabine döneminde suç oranlarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçları azalttıklarını, 99 bin daha az suç işlendiğini aktaran Yerlikaya, aydınlatma oranının yüzde 98'e yükseldiğini bildirdi.

Yerlikaya, FBI verilerine göre 2023 yılında ABD'de mülkiyet suçlarının yüzde 13,9'unun, evden hırsızlık suçlarının yüzde 14'ünün aydınlatabildiğini, Almanya'da ise Federal Kriminal Dairesi verilerine göre bu oranın yüzde 17,4 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de evden hırsızlık suçlarında aydınlatma oranının yüzde 77'ye ulaştığını vurguladı.

Kabine dönemlerinde ülke genelinde 1251 suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Yerlikaya, bu örgütlere ait 3,6 milyar dolar değerinde mal varlıklarına el konulduğunu dile getirdi. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 427 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini, 1040 yabancı suçlunun ise başka ülkelere iade edildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 211 ton uyuşturucu madde, 210 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, bu suçlardan 78 bin 461 kişinin tutuklandığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de zafer kazanacaklarını, yerel seçimde ise kentte kaybettikleri belediyeleri yeniden alacaklarını söyledi.

Programda AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da birer konuşma yaptı.