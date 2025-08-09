BIST 10.973
Samsunspor, sezona 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında Samsunspor, sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında Samsunspor, sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 38’de penaltıdan Mouandilmadji ve 67’de Holse kaydetti.

Gençlerbirliği’nin tek golünü ise 88’de Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, Süper Lig’e 3 puanla başlayan taraf oldu.

Süper Lig’de gelecek hafta Samsunspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

