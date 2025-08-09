BIST 10.973
Trabzon'da Mattia Ahmet Minguzzi için yürüyüş düzenlendi

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon'da yürüyüş organize edildi.

Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'ye destek verdi.

Ellerinde dövizlerle Kahramanmaraş Caddesi'nden Uzun Sokak'a kadar yürüyen grup, çeşitli sloganlar attı.

Elnino Taraftarlar Derneği üyelerince taşınan, Minguzzi ve annesinin fotoğrafının yer aldığı afişte "Seninleyiz çiçeğim" ve "Bir annenin ahı dünyayı yıkar" ifadelerine yer verildi.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, oğlunun 2 Ekim'de İstanbul'daki davasına tüm Trabzon halkını davet etti.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Minguzzi, Trabzon'da çok büyük bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirtti.

Minguzzi, hak arayışını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Baba Minguzzi de oğlunun her zaman kalbinde olduğunu belirterek, "Pes etmeyeceğiz, iyi ki varsınız. Bütün çocuklar için mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Yürüyüşe, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor taraftarları ve vatandaşlar katıldı.

