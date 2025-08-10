BIST 10.973
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şıvgın, pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.

Halil Şıvgın kimdir?

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.

