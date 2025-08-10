İran'dan Zengezur koridoru anlaşmasına sert tepki: Mezarlık olacak

İran, ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona sert tepki gösterdi. Zengezur korudoru için varılan anlaşmaya karşı çıkan dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Bu geçit Trump’ın mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır” dedi.

İran, Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptının ardından, ABD Başkanı Trump’a tepki gösterdi.

Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin Zengezur Koridoru'nu 99 yıllığına kiralamasını eleştirerek, "Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil" dedi.

Koridorun bölgenin jeopolitik dengesini değiştireceğini ve Ermenistan’ı parçalamaya yönelik olduğunu savundu.

"Trump hala kendisini emlakçı zannediyor" diyen Velayeti, “Bu geçit Trump’ın mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın da projeye karşı olduğunu hatırlatan Velayeti, bu projenin Güney Kafkasya'nın güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti. İran’ın Rusya olsun ya da olmasın ABD’nin koridor planını engelleyeceğini açıkladı.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde dün Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." demişti.

Proje nedir?

Ermenistan'ın en güneyinde yer alan eyalet, Syunik adını taşıyor.

Azerbaycan'da ise bu bölge için Zengezur ismi kullanılıyor.

Bu bölgenin doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yer alıyor.

Zengezur Koridoru projesi ise bu bölgeden açılacak kara ve demiryolu ulaşımıyla Azerbaycan'ı doğrudan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlamayı hedefleyen projenin adı.

Daha geniş anlamda ise proje Azerbaycan'ı doğrudan Türkiye'ye bağlamayı amaçlıyor.

İran projeye neden karşı çıkıyor?

İranlı yetkililer ise dönem dönem yaptığı açıklamalarla projeyle ilgili kaygılarını gündeme getiriyor.

Tahran başından beri Kafkaslar'da "jeopolitik değişiklikler" istemediğini belirterek projeye karşı çıkıyor.

İran, koridorun Ermenistan'a doğrudan kara erişimini kesebileceğinden endişe ediyor.

Eylül 2024'te İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi projeyle ilgili, İran'ın komşu ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliğin ülkesi için kırmızı çizgi anlamına geldiğini ve "tümüyle kabul edilemez" olduğunu söyledi.