Gaziantep'te aile kavgası! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla ağır yaraladı.

Menderes Mahallesi'nde İbrahim A. (64) ile eşi Ayten A. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AMBULANSI ARADI

Tartışmanın ardından İbrahim A, eşini bıçakla yaraladıktan sonra 112 Acil Servisi aradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ayten A, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli İbrahim A. ise gözaltına alındı.

