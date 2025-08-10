BIST 10.973
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım

Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşlarından Enes Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşı Enes Subaşı'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada infial yarattı.

Barış Alper Yılmaz'ın, Galatasaray'ın eski yıldızı 'Oz büyücüsü' lakaplı Harry Kewell'ın gol sevincini yapması Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşı olan futbolcu Enes Subaşı ise bu konuya gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini paylaşan Subaşı, "Gerçeği burada kuduranlara selam olsun" notunu düştü.

Enes Subaşı gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

