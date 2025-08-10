BIST 10.973
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz son dönemde çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma ise silah üreticisi Armsan'a bağlı Ata Silah Sanayi A.Ş. oldu. 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket konkordato talebinde bulundu.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketlere, Türkiye'nin 70 yıllık dev silah şirketi Ata Silah Sanayi A.Ş. de eklendi.

Türkiye'nin önde gelen av tüfeği üreticileri arasında yer alan 150 milyon TL'lik sermayeli ATA Arms ve ARMSAN, mali sorunlar nedeniyle iflas bayrağını çekti.

İHRACAT PAZARINDA DARALMA

Sektör kaynakları, başvurunun nedeninin artan hammadde ve enerji maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve ihracat pazarlarında yaşanan daralma gibi nedenlerin bulunduğunu ifade ediyor.

3 AYLIK MÜHLET VERİLDİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Ata Silah Sanayi A.Ş. için 3 ay süreyle geçici mühlet kararını verdi. Mahkeme ayrıca konkordatoyu denetlemek amacıyla 3 kişilik geçici komiser heyetini de atadı.

ONLARCA ÜLKEYE SİLAH İHRAÇ EDİYOR

1955 yılında kurulan firma 75'ten fazla ülkeye silah ihraç ediyor. 2023 yılında yılda 150 bin adet ateşli silah üretim kapasitesine sahip olan şirket dünya genelinde 6 kıtadan onlarca ülke ile ticaret gerçekleştiriyordu. 2006'da İstanbul'da kurulan ARMSAN ise özellikle yarı otomatik av tüfekleriyle tanınıyor. Firma, ihracatının önemli bir kısmı Avrupa ve Amerika pazarına yapılıyor.

