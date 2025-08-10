BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de heyelan! Bir çok ilçede yürekler ağza geldi...

Rize'de heyelan! Bir çok ilçede yürekler ağza geldi...

Rize'nin bazı ilçelerinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Abone ol

Dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolundaki heyelanların ardından İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 1'i öldü...
Erzurum'da nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 1'i öldü...
Fenerbahçeli Semedo'dan Feyenoord maçı açıklaması
Fenerbahçeli Semedo'dan Feyenoord maçı açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olması gereken en düşük memur maaşını açıkladı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olması gereken en düşük memur maaşını açıkladı
Bakanlık harekete geçti Osimhen transferi için Galatasaray'a 15 milyon Euro KDV
Bakanlık harekete geçti Osimhen transferi için Galatasaray'a 15 milyon Euro KDV
Almanya'da Filistin anketinin sonuçları belli oldu
Almanya'da Filistin anketinin sonuçları belli oldu
Konya'da feci kaza! Direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı...
Konya'da feci kaza! Direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı...
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Ferhat Murat olay fotoğraf paylaştı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Ferhat Murat olay fotoğraf paylaştı
Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye mesajı
Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım