Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.

