Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş yarın biter

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması halinde savaşın bitebileceğini belirterek amacın Gazze'yi işgal etmek değil "özgürleştirmek" olduğunu söyledi.
İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme kararının yarattığı infial sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü.
Savaşın bitmesi için şartını açıklayan Netanyahu "Hamas silahlarını bırakırsa savaş yarın sona erebilir. Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, özgürleştirmek" dedi.
İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.
NETANYAHU: "TAMAMEN İŞGAL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.
Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.
İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.