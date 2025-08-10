BIST 10.973
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede

Başakşehir’de, izinsiz bidon aldığı iddiasıyla 59 yaşındaki Fatma Aksu’yu darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı. Taş atarak kadının evinin camını kıran ve arbede çıkaran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ağustos'ta Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan baba ve oğlunun, izinsiz bidon aldığını öne sürdükleri Fatma Aksu'nun (59) oturduğu daireye taş atarak zarar verip kadını darbettiği anlara ait sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yapıldı.

Fatma Aksu ile yün ıslatmak için kullanılan varillerin kendilerine ait olduğunu ileri süren K.K. (48) ve oğlu C.P.K. (28) arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle tarafların birbirine hakaret ettikleri ve aralarında arbede çıktığı, olay sırasında atılan taş sebebiyle kadının ikametinin giriş camının kırıldığı belirlendi.

Aksu'nun şikayetçi olduğu olaya ilişkin ekipler, K.K. ve oğlu C.P.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, Aksu'yu darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin evinin camına taş attıkları kadını darbetmesi ve çevredekilerin tarafları uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.

Yaşananları AA muhabirine anlatan Fatma Aksu, izinsiz aldığı iddia edilen bidon nedeniyle darbedildiğini öne sürdü.

