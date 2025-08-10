BIST 10.973
Balıkesir depremi İstanbul'dan İzmir'e her yeri salladı AFAD 6.1 büyüklüğünde açıkladı

TÜRKİYE bugün Balıkesir'deki depremle sallandı. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Deprem İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir'de de hissedildi. Balıkesir'de yaşayanlar depremin uzun sürdüğünü ve şiddetli olarak hissedildiğini bildiriyorlar. Gelen son dakika haberine göre 2'si 4'ten büyük 7 artçı deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR'de saat 19.53'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD açıkladı. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak tespit edildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak duyuruldu. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Orta büyüklükteki deprem İstanbul'dan İzmir'e, Eskişehir'den Ankara'ya kadar çok geniş bir alanda hissedildi. Bursa'da depremi şiddetli hisseden illerden oldu. 

Artçı depremler oluyor
6.1 büyüklüğündeki depremden hemen sonra arka arkaya 4 üstü iki deprem oldu. İlk artçı deprem 20.01'te oldu ve büyüklüğü 4.6 olarak tespit edildi. Bu artçıdan hemen sonra saat 20.10'da meydana gelen artçı depremin büyüklüğü de 4.1 olarak açıklandı. Uzmanlar 5 büyüklüğüne kadar artçı depremler olabileceğini ve hasarlı binalara girilmemesi uyarısı yapıyor. AFAD şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana geldi bilgisini verdi. 

Balıkesir şiddetli ve uzun sallandı
Balıkesir halkı depremle birlikte sokaklara döküldü. Balıkesir'de yaşayanlar depremin uzun sürdüğünü ve duvarlardaki eşyaları devirecek kadar şiddetli olduğunu söylüyorlar. 

Bakan'dan son dakika haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ankara'dan bölgeye gitmek için harekete geçti. 

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "(Balıkesir) İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

