Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var

BALIKESİR Sındırgı merkezli depremde ne yazık ki yıkılmalar oldu. Bir binanın enkazında kurtarma çalışmaları yapılıyor. Gelen son dakika haberine göre 6 kişinin yaşadığı binadan 5 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya enkaz altında bir kişi olduğunu ona ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

SINDIRGI depreminde 3 katlı bir bina yıkıldı. Binada toplam 6 kişi bulunuyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen son dakika açıklamaya göre şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. En son yaşlı bir kadına ulaşıldı ve sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında 1 kişi var ve ona ulaşılmaya çalışılıyor. 

Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var - Resim: 0

6 kişi vardı 5 kişi sağ çıktı

Yıkılan binanın altında bir eczane bulunuyordu. Üst katların ise ev olarak kullanıldığı öğrenildi. 

Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var - Resim: 1

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise ilçede deprem nedeniyle 10'un üzerinde binanın yıkıldığına dair ihbar geldiğini söyledi. Köylerin yüzde 60-70'ine ulaştıklarını belirten Sak, "Şu an için yıkılan binalarımız ve camilerimiz var ama can kaybımız yok" dedi. 

Yıkıldı her yer yıkıldı
Sındırgı'daki depremin hemen ardından kayda alınan bir görüntü ise depremin etkisini gösteriyor. Sındırgılı bir kişinin çektiği görüntülerde ortalık toz duman ve yıkıntılarla dolu. Görüntüyü çeken kişi de 'yıkıldı her yer yıkıldı' diyor. 

