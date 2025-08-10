AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, hasarlı yapılara girilmemesi, riskli binalardan uzak durulması ve iletişimde SMS ile internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan vatandaşlara kritik uyarı yapıldı.

AFAD'TAN KRİTİK UYARI

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.

ŞU ANA KADAR OLAN ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD verilerine göre 20 artçı sansıntı oldu. AFAD şu bilgiyi paylaştı:

Şu ana kadar;

0 – 3.0 arası 15 adet

4.0 - 5.0 arası 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.