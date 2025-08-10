BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı

AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, hasarlı yapılara girilmemesi, riskli binalardan uzak durulması ve iletişimde SMS ile internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Abone ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan vatandaşlara kritik uyarı yapıldı. 

AFAD'TAN KRİTİK UYARI

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.

ŞU ANA KADAR OLAN ARTÇILAR
6.1 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD verilerine göre 20 artçı sansıntı oldu. AFAD şu bilgiyi paylaştı:
Şu ana kadar;
0 – 3.0 arası 15 adet
4.0 - 5.0 arası 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Naci Görür 'evlerden uzak durun' dedi! Ahmet Ercan 75 bin lira maaş lazım dedi
Naci Görür 'evlerden uzak durun' dedi! Ahmet Ercan 75 bin lira maaş lazım dedi
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kayda giren artçılar
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kayda giren artçılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir depremi mesajı
Balıkesir’deki depremde 10’dan fazla binanın yıkıldı
Balıkesir’deki depremde 10’dan fazla binanın yıkıldı
Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var
Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var
Balıkesir depremi İstanbul'dan İzmir'e her yeri salladı AFAD 6.1 büyüklüğünde açıkladı
Balıkesir depremi İstanbul'dan İzmir'e her yeri salladı AFAD 6.1 büyüklüğünde açıkladı
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede
Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 ilde siber suç operasyonu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 ilde siber suç operasyonu
Galatasaray’dan Donnarumma hamlesi
Galatasaray’dan Donnarumma hamlesi
Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş yarın biter
Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş yarın biter
Balıkesir’de deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir’de deprem! AFAD duyurdu
Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu! Yeni adresine çok şaşıracaksınız...
Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu! Yeni adresine çok şaşıracaksınız...